В Хабаровском крае продолжается подготовка к проведению Общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ. Об особенностях организации процесса рассказал на брифинге председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день в Хабаровском крае в списках избирателей числятся 982497 жителей региона. Все они имеют право принять участие в предстоящем Общероссийском голосовании. Как отметил Геннадий Накушнов, всего в процессе подготовки и проведения будут задействованы члены краевой избирательной комиссии, 23 территориальных и 779 участковых избирательных комиссий. Кроме того, традиционно организуют два временных пункта – в аэропорту и на железнодорожном вокзале, около 30 — на судах дальнего плавания. В этом голосовании не будут применяться системы видеонаблюдения.

С 25 марта принимаются заявления от граждан, которые планируют голосовать на избирательном участке по месту фактического нахождения. Заявку можно будет подать на портале госуслуг, через МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях. С 11 по 16 апреля с таким вопросом следует обратиться в участковые избирательные комиссии. За три дня до официальной даты можно проголосовать досрочно. Причем, в этот раз сделать это смогут все желающие. Но, прежде всего, это касается труднодоступных территорий в Хабаровском крае. В графике краевого избиркома на перелет уже стоят поселения в Ульчском, Комсомольском и Хабаровском и других районах, где отсутствует сухопутное сообщение.

По словам Геннадия Накушнова, разрешено голосование вне помещений избирательных участков. К гражданам, которые по разным причинам 22 апреля будут вынуждены остаться дома, по обращению придут представители участковых комиссий. При работе с жителями края, которые временно находятся на карантине по коронавирусу, будут применяться необходимые меры предосторожности – использование антисептических средств и защитных масок.

Он также напомнил, что в Хабаровском крае активно развивается проект «Волонтеры Конституции». В день голосования добровольцы будут помогать в организации процесса, сопровождать инвалидов и представителей старшего поколения, выступят в роли общественных наблюдателей. Стать «Волонтерами Конституции» уже захотели около 1700 жителей региона.

— На подготовку и проведение Общероссийского голосования за внесение поправок в главный закон страны на территории Хабаровского края из федерального бюджета выделено 175 млн рублей. В основном, средства будут направлены на оплату труда сотрудников избирательных комиссий, организацию перелетов по труднодоступным территориям, а также изготовление информационной печатной продукции. Дополнительно из казны региона выделено более 24 млн рублей. В целом процесс в Хабаровском крае организован на высоком уровне, — сказал Геннадий Накушнов.

Напомним, внести поправки в Конституцию, которые касаются социальных вопросов и полномочий органов власти, глава государства предложил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Соответствующий законопроект приняла Государственная Дума РФ. Поправки в основной закон страны одобрил Конституционный Суд РФ.