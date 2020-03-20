В Хабаровском крае зарегистрированы 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, Италию. Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на министерство здравоохранения Хабаровского края.
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У пациентов появились признаки простуды, в связи с чем были вызваны врачи на дом.
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Госпитализированные находятся в инфекционных боксах КГБУЗ «Городская клиническая больница N10».
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Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты получают все необходимое лечение.
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Ведется работа по определению круга лиц, с которыми они контактировали. Проводится инструктаж и информирование всех задействованых в работе структур по борьбе с инфекцией.
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Ситуация находится под особым контролем Губернатора С.И. Фургала.
Эта запись была опубликована 20.03.2020в 08:15. В рубриках: Медицина.
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