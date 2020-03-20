Новый уровень безопасности в связи с коронавирусной инфекцией вводится на территории Хабаровского края с сегодняшнего дня. На заседании оперативного правительственного штаба глава региона Сергей Фургал поручил открыть круглосуточный ситуационный центр, где будут в режиме он-лайн следить за оперативной обстановкой и принимать экстренные решения. Руководителями центра назначат заместителей губернатора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что накануне в Хабаровском крае медики официально подтвердили 3 случая коронавирусной инфекции, выявленных у граждан, побывавших в Италии. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой, сейчас течение болезни проходит в легкой форме. Инфицированные помещены в изолированные помещения 10-й городской больницы города Хабаровска. У них взяты все анализы, организовано медицинское наблюдение.

— Ситуация за рамки 3-х заболевших у нас выйти не должна. Эти три пациента не выполнили рекомендации и вовремя не обратились к нам, поэтому сейчас дополнительно проверяем их круг общения. Он небольшой, поэтому все находятся под контролем. На будущее просим жителей края относиться к нашим официальным обращениям серьезно. Мы настоятельно рекомендуем отложить не только все зарубежные поездки, но и за пределы региона. Важно сообщать о всех случаях возвращения из-за границы, — заявил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Как сообщили на заседании, сейчас главная задача – как можно скорее открыть в каждом из районов обсерваторы, куда можно будет разместить заболевших, чтобы обезопасить остальных людей. Власти уже обратились по этому поводу к Минобороны РФ и ДВЖД с просьбой перепрофилировать Дорожную больницу в Хабаровске, Военно-морской госпиталь в Ванино, а также санаторий «Железнодорожник». В качестве варианта будет рассмотрен и краевой детский центр «Созвездие».

— По федеральным распоряжениям у нас большинство людей будет попадать на домашний карантин. То есть люди не смогут выходить из дома, все дела нужно будет свернуть. Даже в магазин сходить за продуктами они не смогут. Тогда вопрос – как они будут жить? Так вот пусть минздрав и соцзащита разработают и предоставят в штаб порядок оказания таким людям помощи. Люди на карантине должны быть обеспечены всем необходимым, — распорядился губернатор.

Также с сегодняшнего дня будет подготовлен новый запрет на проведение любых общественных, спортивных и культурных мероприятий с ограничением по численности свыше 50 человек. Меняется и порядок возвращения туристов. Федеральные власти выдали предписание помещать в карантин на 14 дней всех, кто приехал из любой страны. Все железнодорожные и автомобильные вокзалы, аэропорты и другие места дислокации общественного транспорта предстоит обрабатывать дезсредствами не реже 4-х раз в сутки.

Сейчас в Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 700 человек, у которых взяли пробы на коронавирус. Из них около 500 человек – туристы, вернувшиеся домой и получившие предписание находиться дома. Именно для таких случаев в регионе работает «горячая линия» (4212) 402-201 (добавочный 1). Граждан просят сообщать на этот номер о всех фактах приезда из-за рубежа.