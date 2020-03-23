Ситуацию на продовольственном рынке в связи с угрозой распространения коронавируса обсудили участники аппаратного совещания в правительстве края под председательством губернатора Сергея Фургала.

С докладом по этому вопросу выступил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Шкурин.

Он отметил, что в связи с угрозой распространения коронавируса в министерстве создан оперативный штаб.

— В целях недопущения необоснованного роста специалисты министерства проводят мониторинг цен в магазинах и на розничных рынках Хабаровска. Запасы продукции длительного хранения в сетевых магазинах составляют от 2 недель до 2 месяцев. Товарные запасы продукции сетями поддерживаются с учетом объемов реализации. Логистика торговых сетей выстроена и работает без сбоев. Несмотря на это, повышение спроса в среднем на 10-15% по-прежнему фиксируется в крупных сетевых магазинах на товары длительного хранения — соль, сахар, крупы, мука, консервы. Магазины шаговой доступности увеличение спроса не фиксируют, — отметил Александр Шкурин.

Стабильной ситуация остается у краевых производителей продовольствия. По данным крупных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбохозяйственного комплекса края, высвобождение работников не планируется. Режим неполной занятости на предприятиях пока также вводить не собираются, как и приостанавливать производство. Предприятия отрасли обеспечены необходимым сырьем для стабильной работы.

Так, хлебопекарная промышленность региона использует муку только отечественного производства. Имеется необходимый запас на 21 день бесперебойной работы, а в отдаленных районах с ограниченными сроками завоза грузов — минимум на 98 дней. Цена муки с 10 марта по настоящее время не изменилась. Запасы постоянно пополняются.

Мясоперерабатывающие предприятия края также запаслись сырьем, которого хватит на 4 месяца бесперебойной работы. Производители молочной продукции по прежним ценам продолжают закупки сырого молока у сельхозпредприятий края и Амурской области.

Несмотря не межсезонье, в торговых сетях продолжается реализация фермерской продукции. При этом за первые два месяца 2020 года в регионе на 30% выросло производство тепличных овощей. За январь – февраль в крае произведено 304 тонны овощей защищенного грунта, в том числе огурцов – 123 тонны, томатов – 73 тонны. На 9% также увеличили объемы производства яйца куриного и перепелиного краевые производители и фермеры.