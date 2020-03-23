В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в краевом центре, городской глава в ходе аппаратного совещания дал ряд поручений структурным подразделениям администрации.

Он отметил, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Хабаровске создан городской штаб, который постоянно отслеживает ситуацию. С сегодняшнего дня мэр поручил всем жилищным организациям дважды в день проводить дезинфекцию подъездов и лифтов многоквартирных домов.

«И это – не рекомендация, а руководство к действию», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Ежедневную двухразовую дезинфекцию необходимо продолжать и в общественном транспорте. Аналогичные работы должны включить в свой повседневный рабочий график предприятия торговли и бытового обслуживания и другие учреждения с массовым пребыванием людей. В соответствии с требованиями краевого штаба, в Хабаровске отменяются все культурно-массовые и публичные мероприятия с количеством участников более 50 человек.

«Прошу подходить к работе по недопущению распространения заболевания с предельной исполнительностью и дисциплиной. Все мы люди и от болезни на 100%, конечно, никто не застрахован, но максимальные меры предосторожности по отношению к себе, своим близким, коллегам мы все должны соблюдать. От уровня личной ответственности каждого из нас зависит здоровье всех жителей Хабаровска», — сказал градоначальник.