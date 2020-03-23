Дорожники краевого центра взялись за заливку трещин. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, сегодня с утра на пост заступили шесть рабочих бригад. Вооруженные металлическими щетками, пылесосами, ведрами с песком и лейками с битумом рабочие начали герметизировать трещины на проезжей части, образовавшиеся за зиму. В бочках объемом в тонну при температуре +100°C кипит битум, а уже залитые им участки дорожники посыпают сверху песком – чтобы проезжающие автомобили не наматывали свежую смолу на колеса и не разносили ее по городу. Завершить ручную обработку трещин им необходимо до середины апреля.

«Весна ранняя, теплая, осадков нет, поэтому дали отмашку на заливку в конце прошлой недели. Эта процедура, если ее провести своевременно, препятствует дальнейшему разрушению дорожного покрытия и помогает ему служить дольше. Одна из главных причин растрескивания асфальта – перепады дневных и ночным температур. В сезон весенней распутицы жидкость, проникая в небольшие трещинки днем, с понижением ночных температур замерзает и разрывает асфальтобетон. Для хабаровского климата такое явление вполне характерно. Также часто такой неприятный «кракелюр» появляется в местах просадки дорожного покрытия из-за пролегающих под ним коммуникаций. Чтобы предотвратить проникновение влаги и не дать трещинам расползаться, мы их герметизируем битумом. Всего за полмесяца с небольшим нам предстоит обработать таким способом 100 километров метров проезжей части. На это из городского бюджета выделено 3 миллиона рублей», — рассказал Дмитрий Панащатенко.

Фронт работ раскинулся по всему городу. Также дорожники «латают» самые глубокие выбоины дорожные выбоины и ямы холодным асфальтом – в тех местах, где изъяны дорожного покрытия представляют угрозу безопасности дорожного движения.

«Когда в Хабаровске установится стабильная атмосферная температура, превышающая +5°C, начнем ямочный и капитальный ремонт дорог горячим асфальтобетоном», — сказал Панащатенко.

По его словам, ямочным ремонтом в текущем году запланировано пройти более 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Стоимость работ составит 23 миллионов рублей.