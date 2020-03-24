Подъезды в многоквартирных жилых домах края будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования, ведомство направило соответствующие уведомления в управляющие организации. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Речь идет о санитарной обработке перил, дверных ручек, кнопок домофонов и лифтов и других местах, где в основном происходит соприкосновение с кожным покровом. О необходимости проведения такой дезинфекции предупреждены 227 организаций, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов в регионе. О введении дополнительных мер во время уборки подъездов управляющие компании должны отчитаться в срок до 1 апреля, — подчеркнули в главном управлении.

Там также не исключили, что в ближайшее время будет организована «горячая линия». Граждане смогут сообщить о том, как УК выполняют данные рекомендации.