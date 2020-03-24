Городская больница №10 перепрофилирована под изолятор для людей с подтверждённым диагнозом COVID-19. На сегодняшний день в медучреждении находится все четверо заболевших, ранее выявленных в крае. Других подтверждённых случаев не зарегистрировано.

Как сообщила в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения края Ирина Филимончикова, все пациенты, ранее находящиеся в горбольнице №10, распределены по другим медучреждениям города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В крае разработан план действий на случай особо опасных инфекций, который предполагает перепрофилирование 10-й горбольницы. Все потоки пациентов, которые до этого в ней лечились, распределены по другим учреждениям. С завтрашнего дня работа в том числе «скорой помощи» будет налажена с соблюдением новых требований. Если того потребует ситуация, то возможно перепрофилирование и других медучреждений, — сообщила Ирина Филимончикова.

Она также добавила, что по распоряжению губернатора края во всех муниципальных районах ведется работа по созданию обсерваторов. Их количество в муниципалитетах напрямую завит от численности населения. Они предназначены для временного пребывания людей, контактировавших с заболевшими. В частности, такой обсерватор будет создан в селе Воронежское-2 Хабаровского района на базе санатория-профилактория «Железнодорожник».

Сейчас в Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 700 человек, у которых взяли пробы на коронавирус. Из них около 500 человек – туристы, вернувшиеся домой и получившие предписание находиться дома. Именно для таких случаев в регионе работает «горячая линия» (4212) 402-201 (добавочный 1). Граждан просят сообщать на этот номер о всех фактах приезда из-за рубежа.

Участникам пресс-конференции также напомнили, что коронавирус нового типа COVID-19 достаточно неустойчив к различным дезинфицирующим средствам. Он распространяется на расстоянии 1,5-2 метра. Одним из наиболее действенных способов профилактики является тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест.