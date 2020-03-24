В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции прием граждан в центрах социальной поддержки населения временно осуществляют только по записи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, документы на назначение либо продление мер социальной поддержки принимают через портал государственных и муниципальных услуг, почтовым отправлением, через стационарный ящик, организованный в каждом центре социальной поддержки населения. В МФЦ документы принимают по предварительной записи (телефон для записи 8 (800) 100-42-12).

В центрах социальной поддержки населения выделены приемные дни по предварительной записи — понедельник, четверг. Записаться на прием можно самостоятельно на сайтах учреждений или позвонив на телефон «горячей линии» учреждения.

Прием заявлений и документов от инвалидов 1 группы и граждан старше 80 лет организуют на дому.