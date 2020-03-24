Хабаровский аэропорт ограничил обслуживание международных рейсов. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, с сегодняшнего дня прекращено выполнение полетов в Японию. Рейсы во Вьетнам, Таиланд и Южную Корею осуществляются только для возвращения российских граждан. Авиасообщение с КНР было приостановлено ранее. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Каждый международный рейс встречают представители Роспотребнадзора. За 30 минут до прибытия пассажиров в международном терминале включаются 2 установки для обеззараживания воздуха, кварцеватели работают во время обслуживания и еще 30 минут после окончания обслуживания пассажиров. На это время вентиляция в блоке прибытия отключается, — подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что в помещениях аэропортов и железнодорожных вокзалов в крае четыре раза в сутки проводится полная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники, обслуживающие пассажиров, в обязательном порядке работают в масках и перчатках.

Напомним, что гражданам после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства или по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40-22-01 о месте и времени пребывания за рубежом, дате возвращения, свой адрес и контактный телефон.