Учреждения культуры Хабаровского края переходят на работу в режиме онлайн. В связи с угрозой распространения коронавируса приостановлен прием посетителей в музеях и библиотеках. Также до особого распоряжения не будут принимать зрителей краевые театры, филармония, кинотетары и цирк. В свою очередь, представители отрасли разработали различные интернет-проекты, которые доступны не только на официальных сайтах, но и в социальных сетях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, Гродековский музей переносит все культурно-массовые, выставочные и образовательные мероприятия на неопределенный срок до особого распоряжения. Всю информационную, познавательную и образовательную деятельность музей теперь ведет через официальный сайт. Также в аккаунтах музея в социальных сетях размещаются видео-экскурсии, мини-интервью с сотрудниками музея и театрализованные видеоролики из «Лабиринтов Подземья» и Детского музея.

Дальневосточный художественный музей на своих страницах в социальных сетях рассказывает о музейной коллекции и художниках, работы которых представлены в экспозиции.

В сложившейся ситуации Дальневосточная государственная научная библиотека также запускает несколько проектов в Интернете.

— Впервые запускаем библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!». Это художественное чтение любимых хабаровских детских писателей, русских народных сказок и сказок народов мира. Наш видеоблог «Что читать о Хабаровском крае» будет проходить в формате уроков краеведения для школьников. Слушатели узнают о природных богатствах нашего края, известных писателях и художниках. Еще одни проект — виртуальные экскурсии «Книжные жемчужины Хабаровского края». Это уникальная возможность совершить путешествие по страницам редких изданий – от громадных старинных книг с медными застежками до книг величиной со спичечную коробку, — рассказала генеральный директор дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Якуба.

Она также добавила, что для пользователей на сайте ДВГНБ открыт доступ к электронным книжным коллекциям «Вторая мировая война 1945 года», «Прижизненные издания В.К. Арсеньева», «Книги о Хабаровске советского периода», «Записки Приамурского Отдела Императорского Русского Географического Общества». Действует открытая электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки http://diss.rsl.ru, орагнизован переход на ЭБС «Библиороссика». Этот ресурс в связи с переходом вузов и публичных библиотек на дистанционную работу, предлагает расширенный тестовый доступ, а также возможность подключать читателей к аккаунтам библиотек через техническую поддержку ДВНГБ.

В свою очередь, Хабаровская краевая детская библиотека им. Наволочкина предлагает читателям на своем официальном сайте доступ к оцифрованным книгам Николая Наволочкина, а также к аудио-записям по произведениям писателя и виртуальную экскурсию по экспозиции «Дом-музей Николая Наволочкина».