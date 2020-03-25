Пожилых людей просят реже посещать общественные места. Это связано с тем, что люди в возрасте старше 60 лет находятся в зоне риска заражения коронавирусом нового типа. В связи с этим социальные работники мобилизуют силы.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в центрах комплексного обслуживания трудятся около 800 социальных работников. За каждым из них закреплены пожилые люди, нуждающиеся в сторонней помощи. Им помогают по дому, ходят за покупками. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Большая часть клиентов центров соцобслуживания – люди старше 60 лет. Чтобы не подвергать их опасности, решено свести к минимуму количество посещений. Однако, в каждом случае вопрос решается индивидуально, в зависимости от потребностей человека. Теперь социальные работники больше сосредоточены на решении бытовых вопросов за пределами жилого пространства. Также мобилизована отработка звонков, поступающих на телефоны «горячих линий» центров комплексного обслуживания. Любая заявка будет отработана в течение суток, в независимости от дня недели, — сообщил заместитель министра – начальник управления социального обслуживания министерства социальной защиты населения края Михаил Бурлака.

Он добавил, что в случае большого количества заявок, к работе готовы подключиться волонтеры. Они займутся, в первую очередь, покупкой и доставкой необходимых товаров.

Также в министерстве проработаны дополнительные меры профилактики в отношении пожилых граждан.

— Мы временно отменили выезды на плановую диспансеризацию сельских жителей старше 65 лет. Специалисты, закреплённые за «мобильными бригадами», будут переориентированы на помощь людям на дому. Кроме того, во всех стационарных учреждениях, подведомственных минсоцзащиты края, введен карантин. Временного ограничено посещение. Введены утренние фильтры, усилена дезинфекция помещений, — сказал Михаил Бурлака.