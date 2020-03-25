В ходе осмотра ТЦ «Дом одежды», магазина «Пеликан» и ресторана «Бирфест» Сергей Кравчук убедился, что сотрудники соблюдают масочный режим. Одни из них, зная, что впереди ожидается сезон гриппа и ОРВИ, озаботились оптовой закупкой масок еще в начале декабря, другие заключили договор с ателье и пошили многоразовые маски на всех сотрудников предприятия. Руководители торговых центров и кафе сообщили мэру, что они выполняют рекомендации Роспотребнадзора о проведении дезинфекции помещений. Так, например, в ресторане санитарная обработка всех поверхностей проводится раз в полчаса. Кроме того, на торговых предприятиях организована термометрия, и все сотрудники, у которых обнаружена повышенная температура, отправляются домой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Указания Роспотребнадзора на предприятиях, где я побывал, выполняются. Жители города, предприниматели понимают те проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись. Я уверен, что с такой самодисциплиной мы сможем справиться и пройти этот период. Также я прошу с пониманием отнестись ко всем рекомендациям администрации города в ближайшее время. Только совместными усилиями с правительством Хабаровского края, федеральными ведомствами мы сможем минимизировать число заболевших», — сказал Сергей Кравчук.

Отметим, что в связи с дефицитом масок в городских аптеках управление торговли, питания и бытового обслуживания по поручению мэра провело мониторинг и подготовило список ателье, которые готовы шить многоразовые маски на заказ.