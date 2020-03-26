Против использования гостиницы «Интурист» для людей, отправленных на карантин, выступил собственник.

Накануне администрация города направила руководству частной гостиницы письмо с просьбой рассмотреть возможность ее использования для пребывания граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.



«Сегодня мы получили ответ на свой запрос, где собственник высказался против использования объекта в качестве обсерватора», — отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Елена Лагошина.

Напомним, ранее было принято решение использовать для этих целей базу «Горные ключи». В настоящее время туда завезена мебель, ведется подготовка под возможное размещение людей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.