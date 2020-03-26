Предприятия отрасли ЖКХ продолжат работу, чистоту будут наводить в прежнем режиме. Как пояснил заместитель начальника городского управления ЖКХ Иван Соловьев, работники коммунальной сферы, согласно Указу Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», подпадают под категорию лиц, работающих на предприятиях и в организациях, обеспечивающих создание для населения нормальных жизненных условий, поэтому выходных для них не будет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Вся работа пойдет в прежнем режиме: и в будни, и в праздники горожанам нужны вода и отопление, чистые дворы и своевременный вывоз мусора. С учетом принятия усиленных мер по санитарной обработке подъездов обеззараживающими средствами, которые действуют сейчас в городе, уборщицы также останутся на своем боевом посту», — сказал он.

Стоит отметить, что сегодня в Хабаровске в отрасли жилищно-коммунального хозяйства работают более 10 тысяч горожан.