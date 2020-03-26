Об этом мэр краевой столицы Сергей Кравчук заявил сегодня на очередном заседании оперативного штаба по мониторингу и недопущению распространения COVID-19 на территории города.

«Уже сейчас волонтеры ОНФ включились в работу: они развозят продукты питания пожилым и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Все они снабжены специальными бейджами с надписью «Волонтер ОНФ» с печатью и подписью. Прошу довести до МУП «ГЭТ» и коммерческих перевозчиков, что в этот непростой период люди с такими опознавательными знаками в хабаровском общественном транспорте с сегодняшнего дня ездят бесплатно», — распорядился Сергей Кравчук.

Кроме того, мэр поручил в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовой акт по всем пунктам указа Президента РФ Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

«Необходимо срочно подготовить распоряжение о том, кто должен остаться на работе для обеспечения жизнедеятельности города. К примеру, общественный транспорт будет функционировать в полном объеме, ведь мы не вправе запретить людям ездить в автобусах, можем только лишь рекомендовать им побыть дома. Решение всех этих вопросов должно быть принято сегодня к вечеру», — сказал мэр.