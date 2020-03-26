Предприятия на полгода освободят от уплаты долгов по налогам и штрафам. Соответствующий мораторий предложил ввести Президент Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям страны. Меры будут распространены на компании, которые больше всего пострадали из-за ограничений по распространению коронавирусной инфекции.

Как пояснил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по краю Константин Себякин, речь идет о туроператорах и коммерческих авиаперевозчиках. Он уточнил, что имеется в виду не отмена платежей, а именно отсрочка.

— Режим «налоговых каникул» вводится до особого указания ФНС России. Меры взыскания отодвинуты до 1 мая, однако если у предпринимателей есть возможность постепенно рассчитываться по долгам, то мы рекомендуем производить выплаты, а не накапливать их, — сообщил Константин Себякин.

Также в своем обращении глава государства поручил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку на ближайшие шесть месяцев по всем налогам, за исключением НДС. Вдвое – с 30 до 15 % – будет снижен размер страховых взносов, а микропредприятиям дадут по ним отсрочку. Также в числе мер — мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.

По данным УФНС по краю, сейчас в региональном реестре малого и среднего бизнеса зарегистрированы около 52 тысячи организаций, из них 27 тысяч – юридические лица, остальные – индивидуальные предприниматели. Это почти 76% от всех налогоплательщиков края.

Между тем в краевом управлении рекомендовали жителям региона временно воздержаться от посещения налоговых инспекций и перейти на дистанционное взаимодействие, в том числе через личный кабинет на официальном сайте nalog.ru. Задать интересующие вопросы можно по телефону единого контакт-центра 8 (800) 222-22-22.