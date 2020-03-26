Сегодня губернатор Сергей Фургал в рамках объезда осмотрел строительство палатного корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске. Медицинский объект рассчитан на 140 мест.

На реализацию проекта регион получил федеральные средства. Работы идут полным ходом. Сегодня компания-подрядчик – ООО «РТ- СоцСтрой» на объекте ведет кирпичную кладку четвертого этажа. Дожди в прошлом году помешали строителям вовремя завершить устройство фундамента. Из-за этого компания на два месяца выбилась из графика. Сегодня отставание практически полностью удалось наверстать. Строители завершают прокладку сетей.

На первом этаже разместится приемное отделение и клинико-диагностический центр, на втором и третьем — палаты и лечебные кабинеты для пациентов. Четвертый и пятый этажи отдадут под реанимацию, операционную и хирургическое отделение.

— Этот объект очень нужен региону, так как Дальний Восток — эндемичная территория по туберкулезу. В Хабаровском крае заболеваемость практически в два раза выше, чем в центральных регионах страны. Это 80 случаев на 100 тысяч жителей. С вводом этого объекта мы сможем охватить всех пациентов в крае, которые нуждаются в стационарном лечении, которое плюс ко всему очень дорогостоящее, — отмечает министр здравоохранения края Александр Витько.

Губернатор попросил минздрав и краевую службу заказчика минстроя ускорить процедуры по закупке медицинского и инженерного оборудования. Из-за ситуации с коронавирусом объемы заказов медоборудования в стране увеличились, поэтому выполнение перспективных закупок может быть отложено.

Ввод в эксплуатацию с учетом работ по лицензированию намечен на первый квартал 2021 года.

— Чтобы своевременно провести монтаж, уже сегодня необходимо организовать конкурсные процедуры по закупке оборудования. Необходимо поработать с федеральным минздравом, чтобы какую-то часть закупить без конкурсных процедур. На этом объекте хорошая строительная готовность. Вместе с тем, не должно получиться так, что пока мы будем бороться с коронавирусом, важные строительные объекты останутся без внимания. Эту работу необходимо проводить параллельно. В ближайшее время мы запланировали масштабный объезд строительных объектов, — подчеркнул Сергей Фургал.

Краевой минздрав организовал подготовку медицинских кадров для палатного корпуса. Всего здесь будет занято около 250 специалистов.