В Хабаровском крае приостанавливается деятельность всех кинотеатров, клубов, детских комнат, развлекательных центров и любых досуговых заведений. Соответствующее постановление правительства края подписал губернатор Сергей Фургал. Ограничительные меры приняты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно документу, также официально введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

На территории края временно приостанавливается проведение всех спортивных, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и любых других публичных мероприятий с участием граждан в зданиях и сооружениях различной формы собственности.

Жителям Хабаровского края рекомендовано сократить личные контакты, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, организаций общественного питания, а также поликлиник. При появлении первых симптомов простудных заболеваний необходимо вызвать врача по телефону. Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости. Также предложено отказаться от посещения санаториев и других курортных учреждений, расположенных за пределами региона.

Гражданам, прибывшим из стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней со дня возвращения.

Напомним, в крае действует телефон «горячей линии» 8(4212) 402-201 (добавочный 1), на который можно сообщить о всех фактах приезда из-за рубежа.

По данным на 26 марта, в Хабаровском крае подтверждено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие получают лечение в инфекционном отделении городской клинической больницы № 10.