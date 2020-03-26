В Хабаровском крае приостанавливается деятельность всех кинотеатров, клубов, детских комнат, развлекательных центров и любых досуговых заведений. Соответствующее постановление правительства края подписал губернатор Сергей Фургал. Ограничительные меры приняты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Согласно документу, также официально введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
На территории края временно приостанавливается проведение всех спортивных, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и любых других публичных мероприятий с участием граждан в зданиях и сооружениях различной формы собственности.
Жителям Хабаровского края рекомендовано сократить личные контакты, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, организаций общественного питания, а также поликлиник. При появлении первых симптомов простудных заболеваний необходимо вызвать врача по телефону. Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости. Также предложено отказаться от посещения санаториев и других курортных учреждений, расположенных за пределами региона.
Гражданам, прибывшим из стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней со дня возвращения.
Напомним, в крае действует телефон «горячей линии» 8(4212) 402-201 (добавочный 1), на который можно сообщить о всех фактах приезда из-за рубежа.
По данным на 26 марта, в Хабаровском крае подтверждено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие получают лечение в инфекционном отделении городской клинической больницы № 10.
Эта запись была опубликована 26.03.2020в 19:03. В рубриках: Медицина.
- Строительство палатного корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске завершат в декабре 2020 года
- Стадион имени Ленина закрыт на карантин
- Пять служебных автомобилей мэрия Хабаровска передаст участковым терапевтам для работы
- Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оценил, как выполняются противоэпидемиологические меры в учреждениях торговли
- Офисы МФЦ в крае будут принимать граждан только по предварительной записи