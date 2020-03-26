Как сообщила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», все дошкольные образовательные учреждения краевого центра с 30 марта по 3 апреля 2020 года работать не будут. 6 тысяч воспитателей и 4 тысячи человек из обслуживающего персонала садиков будут отдыхать, а их 30975 воспитанников — находиться дома под присмотром родных и близких. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Если ситуация сложится так, что потребуется экстренно открыть детские сады до истечения установленного президентом срока выходных, решение будет принято на уровне регионального правительства и муниципальных властей. Хабаровчане будут в срочном порядке оповещены об этом городским управлением образования и руководством дошкольных образовательных учреждений через средства массовой информации, социальные сети или иными способами», — заявила Елена Лагошина.

Напомним, что в городе продолжает работу телефонная «горячая линия», по которой горожане могут узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса. Она организована в городском управлении образования с 19 марта на период мониторинга ситуации и принятия экстренных мер, связанных с распространением вируса COVID-19. В будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00. на вопросы горожан будут отвечать специалисты управления: о работе дошкольных учреждений – Карманова Наталья Викторовна, тел. 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений – Рыжкин Никита Юрьевич, тел. 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования – Воронина Ирина Владиславовна, тел. 55-68-12.