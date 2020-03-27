ПАО «ДЭК» в рамках агентского договора с АО «ДГК» осуществляет расчеты для населения за поставленные коммунальные услуги – теплоснабжение и горячее водоснабжение.

В связи с решением Правительства РФ, о мерах, применяемых для нераспространения коронавирусной инфекции, с целью защиты здоровья сотрудников и клиентов компании в офисах Дальневосточной энергетической компании введены ограничительные меры. Гражданам рекомендовано, на время особого режима, воздержаться от посещения офисов и ЕРИЦ. Для взаимодействия с ПАО «ДЭК» клиентам необходимо использовать имеющие электронные сервисы и телефоны горячей линии. Клиентам единых расчетных центров дополнительно доступна возможность обслуживания посредством расположенных рядом с центрами инфоматов.

Согласно принятым мерам, количество единовременно находящихся клиентов в зале офиса не может превышать количество работающих окон; клиенты с повышенной температурой тела, признаками болезни не будут допущены в здание офиса. Посетителям, находящимся в зале, необходимо использовать индивидуальные средства защиты – маски, антисептики и придерживаться специальных зон ожидания. Стоит отметить, что с целью нераспространения вируса среди сотрудников компании проводятся мероприятия по упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников, организовано ежедневное измерение температуры, сотрудники снабжены индивидуальными средствами защиты.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, при ужесточении мер по профилактике, принимаемых Правительством страны с целью недопущения распространения коронавируса, ПАО «ДЭК» не исключает вероятности перевода всех своих сотрудников на удаленную работу, включая сотрудников клиентских офисов. В таком случае очный прием граждан будет приостановлен. В настоящее время 75% административного персонала ДЭК уже переведено на дистанционную работу.

Энергетики рекомендуют заблаговременно осуществить регистрацию в Личном кабинете, что позволит иметь возможность удаленного взаимодействия с компанией. Регистрация осуществляется без посещения офиса на сайте ДЭК в разделе «Личный кабинет» https://issa.dvec.ru/. Получить или предоставить копии документов можно через сервис «Интернет-приемная» на сайте ДЭК https://www.dvec.ru/ priemnaya/. Для оформления заявок, решения вопросов по подключению, сверки оплат, консультаций по иным вопросам введен дополнительный номер 8 800 775 3 777.

Получить консультацию по любой теме можно:

1. В личном кабинете клиента или в «Интернет-приемной» на сайте ДЭК;

2. По телефонам контактного центра 8 (800) 100 3 777, 8 800 775 3 777 или телефонам, указанным в квитанции, с 8-00 до 21-00 в будние дни, в субботу с 8-00 до 19-00.

3. Получить или предоставить копии документов можно по электронной почте, указанной в квитанции или через «Интернет-приемную». Данные сервисы позволяют вести прием и выдачу всех справок, расчетов в электронном виде.

Оплатить потребленные услуги без комиссии и без посещения офиса можно:

На сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете», в мобильном приложении ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк-онлайн», в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации; в мобильном приложении «Квартплата +». Подробно – на сайте компании, в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата».