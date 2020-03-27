Муниципальные санитарно-гигиенические предприятия принимают все дополнительные меры к обеззараживанию. Об этом рассказал директор МУП г.Хабаровска «Банно-прачечное хозяйство» Владимир Широглазов. Он сообщил, что все помещения бань обрабатываются обеззараживающими средствами, их проветривание осуществляется каждый два часа, персонал встречает посетителей в масках. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Пока никаких распоряжений о закрытии бань не поступало. Они очень востребованы у населения. Ежемесячно каждую из пяти муниципальных бань посещает до 10 тысяч человек, то есть помыться к нам ежегодно приходят около 600 тысяч хабаровчан: в численном эквиваленте — практически все население города. Наши постоянные гости преимущественно жители частного сектора, но есть и сформированный пул завсегдатаев – любителей жаркого русского пара», — сказал он.

Стоит отметить, что, по данным медиков, при повышении температуры активность COVID-19 резко падает, а при 38 градусах тепла и влажности 95% коронавирус полностью теряет свою активность. Это не значит, что бани – панацея от инфекции, но, при тщательной обработке предбанников и инвентаря, их посещение угрозы не представляет. Особой массовости там тоже не отмечается: в помывочном зале одновременно могут находиться от 15 до 20 человек. Пять муниципальных бань, расположенных по адресам: улица Авроры,12, Гагарина,16а, Ленинградская,12, Шимановского,1б, Суворова,19 по-прежнему ждут хабаровчан и работают в обычном режиме.