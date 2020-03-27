Перечень системообразующих предприятий создан в Хабаровском крае. В него вошли 103 организации, которые имеют большое значение в занятости населения и налоговых доходах в бюджет края. Об этом сегодня заявил губернатор Сергей Фургал на совещании по вопросам оказания содействия малому и среднему бизнесу в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам главы региона, этот список не окончательный, он может, как расширяться, так и сокращаться. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В перечень вошли промышленные и производственные, ресурсоснабжающие, транспортные и строительные организации, а также компании, попавшие в зону риска негативных последствий коронавируса. Мониторинг ситуации на этих предприятиях позволит не только отслеживать их финансово-экономическое состояние, но и принимать оперативные решения по необходимым мерам поддержки на региональном уровне.

Также губернатор отметил, что в правительстве края принято решение о продолжении строительства текущих и запланированных к возведению объектов.

— Это также должно положительно сказаться на ситуации в сфере МСП, так как позволит сохранить рабочие места. В ближайшее время состоится совещание, на котором мы планируем рассмотреть меры поддержки строительного сектора. Подрядчики и субподрядчики получат все необходимые льготы, преференции и меры защиты, — подчеркнул Сергей Фургал.

Как сообщил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов, в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации в сфере малого и среднего бизнеса. К этой работе подключены краевые институты поддержки предпринимательства, деловые сообщества и общественные объединения.

— Составленный план первоочередных мероприятий, сориентированный на наиболее пострадавшие отрасли, состоит из семи блоков. Так, например, для финансовой помощи МСП запланирована докапитализация Фонда поддержки малого предпринимательства края, в том числе за счет федерального бюджета. У нас уже есть 25 заявок, которые будут рассмотрены в течение нескольких дней. На сегодняшний день фонд готов выдавать микрокредиты в размере до 5 млн рублей. По направлению имущественной поддержки предусмотрено освобождение от оплаты аренды краевых и муниципальных помещений на 90 дней, — рассказал Максим Тарасов.

Также было отмечено, что федеральные органы власти сейчас разрабатывают программу поддержки рынка труда. Среди первоочередных мер – внедрение программ временной занятости, опережающее переобучение работников, находящихся под угрозой увольнения, а также компенсация бизнесу понесенных затрат. На эти цели федеральный центр согласовал краю субвенцию в размере 70 млн рублей.