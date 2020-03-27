Режим повышенной готовности в Хабаровске начал действовать с 26 марта 2020 года для сил Хабаровского городского звена территориальной системы РСЧС (РСЧС – «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
В его рамках предполагается усиление мер по профилактике коронавирусной инфекции и контроля над подведомственными организациями по выполнению ими санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе соблюдения температурного режима сотрудников. Кроме того, отменяются массовые мероприятия, включая досуговые, спортивные и культурные.
Для общественного транспорта режим повышенной готовности означает соблюдение масочного режима работниками компаний-перевозчиков, постоянное проведение в салонах подвижного состава санитарной обработки, размещение в автобусах, трамваях и троллейбусах информационных материалов по профилактике коронавируса.
Управляющим организациям рекомендовано регулярно обрабатывать подъезды жилых домов обеззараживающими средствами. В домах на стендах также должны иметься информационные материалы о мерах профилактики заражения COVID-19.
Предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг надлежит контролировать ношение сотрудниками масок и обеспечивать проведение влажной уборки помещений.
Режим готовности будет действовать на территории города до особого распоряжения.
Эта запись была опубликована 27.03.2020в 16:58. В рубриках: Медицина.
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