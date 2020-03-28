Сегодня губернатор Сергей Фургал внес ряд изменений в распоряжение Правительства края № 97 от 26 марта 2020 г. Согласно поправкам, расширены мероприятия по предупреждению распространения коронавируса в регионе.
В частности, приостанавливается проведение различных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
Кроме того, с 28 марта по 1 июня 2020 года в регионе временно приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, оздоровительных детских лагерях и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях. Исключение сделают только для тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках. В эти же сроки временно приостанавливается деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных в указанных курортах. Администрации гостиниц и курортов должны обеспечить самоизоляцию постояльцев до окончания срока их проживания, а также питание своих гостей.
С 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.
За исполнением указанных ограничений будут следить региональное управление Роспотребнадзора совместно с профильными органами власти края.
Полный текст распоряжения с приложением размещен в прикрепленном файле.
Отметим, что всего в регионе зарегистрировано почти 1700 предприятий общественного питания, включая школьные столовые и столовые при образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования.
Эта запись была опубликована 28.03.2020в 20:40. В рубриках: Медицина.
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