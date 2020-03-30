Цены на рынке недвижимости в Хабаровске продолжают расти. За последний год стоимость квартир в строящихся домах выросла на 28%, а на вторичном рынке жилья на 7%. Одна из основных причин – низкие процентные ставки по «Дальневосточной ипотеке» и обвалившийся курс рубля. Такие выводы сделали аналитики FarPost.ru, изучив актуальную базу из около 5 тысяч объявлений за 2019 и начало 2020 года.

В марте 2019 года средняя стоимость 1 м² в строящемся доме была равна 64 282 рублям, а в марте 2020 года поднялась до 79 235 руб./м². Всплеск интереса хабаровчан к новостройкам пришелся на ноябрь 2019 года — время старта федеральной ипотечной программы. По данным статистики сегодня 24% пользователей включают фильтр «Дом не сдан», а в марте прошлого года таких было лишь 11%. Помимо скачка цен после начала действия “Дальневосточной ипотеки”, рост стоимости первичного жилья связан появлением большего количества предложений на завершающем этапе строительства.

На рынке вторичного жилья цены за год поднялись на 7% – средняя стоимость 1 м² равна 82 546 рублям. Наибольшей популярность в Хабаровске по-прежнему пользуются двухкомнатные квартиры и «однушки». При этом, люди стали чаще интересоваться покупкой «гостинок». За год их просмотр возрос почти на 25%. Самым востребованным районом остается Центральный, который смотрит 47% пользователей. На втором месте находится Индустриальный район города (43%), на третьем – Железнодорожный (32%), следом за ним Краснофлотский (22%) и наименее популярным стал Кировский район (19%).

«Рынок недвижимости в Хабаровске мгновенно отреагировал на падение курса рубля. Так, за последние две недели цены на строящуюся недвижимость поднялись на 4%, а на вторичное жилье на 1,1%, – поделилась Елизавета Андреева, пресс-секретарь крупнейшего на Дальнем Востоке сайта объявлений FarPost.ru. – Интересная динамика цен по видам квартир: дорожает небольшое по квадратуре жилье. В марте «однушки» прибавили 1,1% к стоимости, а «гостинки» сразу 2,3%. Все остальные типы квартир показали прирост в районе 0,5%».

Больше всего после обвала рубля стоимость подскочила в Центральном районе города Хабаровск – до 99 193 руб/м² (+1,4%) и в Кировском районе – 82 096 руб/м² (+2%). Краснофлотский район — единственный, в котором есть небольшое падение цены на 0,7%.