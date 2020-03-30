По состоянию на утро 30 марта в Хабаровском инфекционном госпитале находятся:
7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (1 в стабильно тяжелом, 2 среднетяжелом и 4 в удовлетворительном состоянии);8 пациентов с подозрением на COVID-19;
34 пациента с внебольничной пневмонией;
25 пациентов с ОРВИ.
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В ОРИТ — 5 пациентов, в том числе 1 с COVID-19 в стабильно тяжелом состоянии и 2 пациента с COVID-19 в состоянии средней тяжести.
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В изоляторе находится 13 человек, из числа близких контактов пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет.
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Еще один пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию госпитализирован в инфекционный госпиталь в г. Комсомольск- на-Амуре.
Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на Минздрав Хабаровского края.
Эта запись была опубликована 30.03.2020в 11:03. В рубриках: Медицина.
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