По состоянию на утро 30 марта в Хабаровском инфекционном госпитале находятся:

7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (1 в стабильно тяжелом, 2 среднетяжелом и 4 в удовлетворительном состоянии);8 пациентов с подозрением на COVID-19;

34 пациента с внебольничной пневмонией;

25 пациентов с ОРВИ.

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В ОРИТ — 5 пациентов, в том числе 1 с COVID-19 в стабильно тяжелом состоянии и 2 пациента с COVID-19 в состоянии средней тяжести.

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В изоляторе находится 13 человек, из числа близких контактов пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет.

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Еще один пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию госпитализирован в инфекционный госпиталь в г. Комсомольск- на-Амуре.

Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на Минздрав Хабаровского края.