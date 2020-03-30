Педприятия отрасли ЖКХ работают в прежнем режиме. Согласно Указу Президента РФ и рекомендациям Минтруда на них не распространяется режим не рабочих дней.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), управляющими организациями принимаются меры по дезинфекции мест общего пользования, а также временно ограничивается прием граждан.

— Гражданам рекомендуется не выходя из дома, без посещения офисов управляющих организаций, использовать дистанционные способы направления обращений, — отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Например, свое обращение собственники могут передать устно по телефонам управляющих организаций, ТСЖ, аварийно-диспетчерских служб — в случае возникновения аварийных ситуаций. Либо в письменной форме: по электронной почте, через личный кабинет на сайте ГИС ЖКЖ, через официальные сайты управляющих организаций, ТСЖ, мобильные приложения (при их наличии).

Управляющей организацией «ДВ-Союз» для удобства своих собственников установлена новая система приема обращений. Теперь все письменные обращения заполняются на стойке фойе, а их регистрация производится путем получения специального стикера, подтверждающего прием документа.

— Стикер можно получить одним нажатием кнопки специального аппарата. Выдается в двух экземплярах. Один наклеивается на документ, который обратившийся опускает в ящик для входящей корреспонденции. Второй стикер наклеивается на копию обращения. Таким образом, у собственника есть подтверждение, что его обращение принято. После регистрации обращения, специалист связывается с собственником и сообщает входящий номер заявления, — рассказала Нелли Сергеевна Соловьева, директор ООО «ДВ-Союз».

Кроме того, в отдельных управляющих организациях имеются мобильные приложения для удобства собственников.

Например, для абонентов, которым квитанции выпускает МУП г. Хабаровска РКЦ, создано приложение «Мой ВЦ», в котором собственники, не регистрируясь в нем могут передавать показания приборов учета. А для зарегистрированных абонентов в мобильном приложении «Мой ВЦ» имеется возможность просматривать счета-квитанции, начисления и оплаты по своему лицевому счету, а также переходить в Сбербанк-онлайн для оплаты услуг, в том числе с использованием QR-кода. Скачать приложение можно в App Store (Ios) или Google Play (Android).