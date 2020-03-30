В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой срок начала основного периода единого государственного экзамена будет перенесен на 8 июня, основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов – на 9 июня. Такое решение приняли Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сдачу ЕГЭ в Хабаровском крае зарегистрировалось 6695 человек. Ещё 113 подали заявки на участие в экзаменах досрочного периода, которые, как ранее стало известно, перенесены на основной срок проведения. Теперь досрочникам необходимо пройти перерегистрацию, которая продлится до 8 апреля.

— Переход на дистанционное обучение не помешает выпускникам подготовиться к экзаменам. На портале Федерального института педагогических измерений размещены задания из ЕГЭ прошлых лет и сгруппированы по предметам. Там же выложены демоверсии экзаменов, спецификации, разборы типичных ошибок, типовые задания ГИА-9. Существует множество ресурсов, которые созданы в помощь школьникам, например, портал «РЕШУЕГЭ». Дети, занимавшиеся с репетиторами или посещавшие дополнительные курсы, смогут продолжить подготовку, но при условии, что консультации будут проходить с использованием дистанционных технологий, — отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки Хабаровского края Екатерина Кошельникова.

Расписание экзаменов досрочного периода ГИА-9 в Хабаровском крае пока остаётся без изменений — с 21 апреля по 16 мая на аттестацию зарегистрировались шесть человек.

Напомним, эта неделя является нерабочей. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий в школах начнется 6 апреля.