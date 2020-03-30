С 30 марта по 5 апреля прекращают работу офисы многофункциональных центров в крае. Как пояснили в министерстве информационных технологий и связи края, такие меры приняты в связи с указом Президента Владимира Путина о нерабочей неделе и для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Оказывать услуги жителям региона МФЦ начнут с 6 апреля, но только строго по предварительной записи, которая осуществляется на портале mfc27.ru или по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-42-12.

— Напомним, что в МФЦ временно приостановлен приём граждан по оформлению услуг, доступных для самостоятельной дистанционной подачи через информационные системы ГосУслуги и Услуги27. Уточнить интересующую информацию можно по короткому бесплатному номеру 115. Также для удобства заявителей на портале создан сервис «ВОПРОС-ОТВЕТ», где в режиме реального времени организованы консультации по услугам, — отметили в министерстве.

Перечни услуг, которые оказываются в МФЦ по предварительной записи, и электронных услуг, доступных для самостоятельной дистанционной подачи, можно найти во вложении.