В связи с усилением мер по профилактике коронавирусной инфекции, передать необходимые документы для зачисления ребенка родители смогут дистанционно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«К примеру, направить данные на малыша можно в электронном виде на почту управления образования obr@ khabarovskadm.ru либо непосредственно руководителю дошкольного учреждения. Также сканкопии документов и фото можно переслать заведующему детским садом через WhatsApp», — уточнила и.о. начальника городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

По ее словам, комплектование групп начнется с 1 апреля, поэтому те из родителей, кто еще не встал в электронную очередь, должны поспешить сделать это, чтобы чада не остались без мест. В течение двух месяцев – до 31 мая — городское управление образования будет работать с электронной очередью и по ней верстать списки будущих детсадовцев. Всего предстоит распределить ребятишек по 85 хабаровским детским садам.

«В этом году мы выпустим около 5,5 тысяч детей, а примем гораздо больше – около 7 тысяч, так как у нас открываются сразу несколько новых детских садов: в микрорайонах «Красная речка» и «Березки», на улицах Лазо и 65-летия Победы», — отметила Матвеенкова.

Стоит отметить, что благодаря изменениям в федеральном законодательстве, родители двоих и более ребятишек смогут решать вопрос о приеме братишек и сестренок в одно образовательное учреждение (даже если дети прописаны в разных местах). Дошкольные образовательные учреждения будут работать с малышами всех возрастов. Воспитатели буду ждать их в яслях, куда примут малюток даже двух месяцев от роду. Такая группа на 15 мест есть в садике №199, а еще 273 места приготовлены для них в трех новых детсадах. Всего 14 групп примут ребятишек в возрасте от 1,5 лет — в Хабаровске пока лишь немногие родители изъявляют желание отдать в садик таких крошек. Но особенно массовый набор будет осуществляться в группы с 2-х лет, так как большинство детских садов Хабаровска – типовые, построенные в прошлом веке, рассчитанные именно на эту возрастную категорию и ребят постарше.

Как напомнила Татьяна Матвеенкова, главные условия для получения места в детском саду – регистрация в электронной очереди и наличие у ребенка прописки на закрепленной за дошкольным образовательным учреждением территории. Определены и категории горожан, имеющих право внеочередного и первоочередного предоставления мест. В их числе дети прокуроров, сотрудников следственного комитета РФ, органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и военнослужащих. Льготное зачисление полагается и тем дошколятам, отцы которых погибли (пропали без вести) либо стали инвалидами при выполнении служебного долга. Муниципалитет идет навстречу и работающим одиноким родителям, детям-инвалидам, многодетным и приемным семьям. Задать все вопросы, связанные с записью в детские сады, можно по телефонам: 55-68-40, 55-68-21, 55-68-23, 55-68-24, 55-68-25, 55-68-17, 55-68-19.