Это связано со снижением пассажиропотока из-за объявленных в связи с пандемией COVID-19 выходных.

Согласно указу президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в Хабаровске ряд предприятий приостановили свою работу, а их работники — ради собственной безопасности и безопасности окружающих — должны оставаться дома. В связи с этим хабаровские автобусы, троллейбусы и трамваи перешли на работу в режиме выходного дня. Например, если в минувшую пятницу на городские маршруты вышло 39 трамваев, 20 троллейбусов и 586 автобусов, то сегодня, в понедельник, людей перевозят 24 трамвая, 16 троллейбусов и 478 автобусов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В настоящее время из-за значительного уменьшения пассажиропотока все перевозчики в Хабаровске снизили количество подвижного состава на линиях примерно на 20%. Я прошу хабаровчан с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности не перемещаться по городу без лишней необходимости», — сказал начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

Также он отметил, что специалисты управления ведут мониторинг пассажиропотока и в случае, если в пиковые часы транспорта хватать не будет, пустят на это время дополнительные рейсы. Напомним также, что муниципальное до особого распоряжения предприятие «Городской электрический транспорт» и большая часть коммерческих перевозчиков в течение периода эпидемии будут возить волонтеров, доставляющих пожилым жителям краевой столицы и инвалидам продовольствие и лекарства, бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения.

Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно получить, воспользовавшись интернет-сайтами «bus27.ru», «Транспорт27.рф», мобильными приложениями «Go2bus», «Яндекс.Транспорт», «Умный транспорт», либо уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 91-02-07.