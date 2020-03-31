В торговых сетях и магазинах Хабаровска сегодня состоялись контрольные рейды. Специалисты краевого министерства сельского хозяйства, торговли пищевой и перерабатывающей промышленности края вместе с сотрудниками полиции проверили, как предприниматели соблюдают запрет на ограничение торговли непродовольственными товарами.

В соответствии с Указом Президента РФ №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства РФ № 762-р, в торговых сетях и магазинах Хабаровского края введены дополнительные ограничения в целях предупреждения распространения коронавируса. Так, с 30 марта по 3 апреля 2020 года Хабаровском крае ограничена продажа непродовольственных товаров, которые не входят в перечень товаров первой необходимости.

В списке разрешенных к продаже 23 позиции: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное и хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

При этом предпринимателям, которые реализуют товары из этого перечня, в своих торговых точках разрешено торговать и другими непродовольственными товарами.

В краевом минсельхозе уточнили, что ограничения не коснутся всех форматов дистанционной торговли.

За исполнением ограничений организован контроль со стороны органов власти, УМВД, регионального управления Роспотребнадзора.

— Контрольные рейды показали, что предприниматели пока соблюдают запрет частично. Так, специалисты выявили торговые точки, которые не приостановили торговлю. В основном речь идет о верхней одежде, чулочно-носочных изделиях, продаже средств связи. Информация об этом будет передана в контрольные инстанции для дальнейшего реагирования, – отметили в краевом минсельхозе.

Аналогичные рейды пройдут во всех районах края.