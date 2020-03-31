Вопрос об использовании двенадцати поливомоечных автомобилей для обеззараживания городских пространств был поднят сегодня на заседании краевого штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Если такое решение будет принято, МДК (машины дорожные комбинированные, использующиеся зимой в качестве пескоразбрасывателей, а в теплое время года – в роли поливомоечных) с бочками, «заряженными» обеззараживающими составами, выдвинутся на хабаровские трассы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Стоит отметить, что сейчас в муниципальных предприятиях «Южное», «Север» и «Восток» автомобили для обработки улиц спецсоставами уже подготовлены: на них установлены емкости для растворов, навешены разбрызгиватели.

«Прошу быстро проработать вопрос с организациями, которые могут нам поставить обеззараживающие средства в необходимых объемах, чтобы можно было оперативно начать санобработку городских дорог и внутриквартальных проездов. Если мы этим займемся, управляющие компании также должны подключиться и подготовить оборудование для обработки дворов. Это могут быть, к примеру, ранцевые опрыскиватели», — сказал Сергей Кравчук.

Отметим, что сегодня спецтехника уже моет городские дороги по ночам, но пока — обычной водой.