Дополнительные меры медицинского контроля вводятся в Хабаровском крае для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В терминале внутренних авиалиний уже в ближайшее время начнет работать спецпост. На нем прибывающим в краевую столицу будут измерять температуру и выдавать инструкции по профилактике коронавируса, а в случае необходимости – предписания о самоизоляции. Такое решение принято сегодня на заседании оперативного штаба, прошедшем под руководством губернатора Сергея Фургала. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— До вечера пусть минздрав края проработает вопрос об организации подобного пункта. Это должен быть оборудованный пост, где обязательно присутствует сотрудник Роспотребнадзора. В первую очередь мы будем обследовать пассажиров, прилетающих из Москвы и Владивостока. Под роспись каждого человека нужно ознакомить с правилами профилактики и ответственностью за сокрытие данных о посещении другой страны или о контактах с заболевшими, — поручил Сергей Фургал.

Напомним, что сейчас подобные мероприятия проводят только в международном терминале аэропорта в отношении туристов, прилетающих из других стран. У людей в обязательном порядке измеряют температуру, а затем решают, отправить человека в обсерватор или на домашний карантин. Так, по данным Роспотребнадзора только за прошедшие выходные в Хабаровск вернулось 8 рейсов из-за границы, на которых прилетели почти 3 тысячи человек. И все они попали под наблюдение санитарных врачей.

— Сейчас прилетающие из Москвы могут нести гораздо больше рисков, чем те, кто приезжает из-за рубежа. Потому что Москва – зона, где уже много случаев коронавируса. И мы будем выдавать пассажирам московских рейсов памятки, а также измерять у людей температуру, что поможет эффективнее контролировать ситуацию, — заявил Сергей Фургал.

По данным краевого УМВД, с 1 марта в Хабаровский край через все пункты пропуска уже въехало свыше 12 тысяч человек. Около 5 тысяч из них сейчас находятся дома в самоизоляции. Правоохранители следят за тем, чтобы предписания о карантине выполнялись. Для этого полицейские проводят подомовые обходы. К настоящему моменту уже проверено около 5 тысяч граждан, находящихся на домашнем карантине.