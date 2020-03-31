Губернатор Сергей Фургал поручил краевым контрольно-надзорным органам приостановить назначение плановых и внеплановых проверок в отношении бизнеса. Надзорные мероприятия прекращены до 1 мая 2020 года. Как пояснили в главном контрольном управлении губернатора и правительства края, такое решение связано с ситуацией по распространению коронавируса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Согласно постановлению, проводимые в настоящее время проверки должны быть завершены в максимально короткие сроки, назначенные проверки отменены. Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проверочные мероприятия, которые необходимы для выдачи разрешительных документов, ведутся в штатном режиме, — сообщили в главном управлении.

Там также подчеркнули, что аналогичные меры рекомендовано ввести и главам муниципальных образований.