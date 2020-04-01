Ушли в подполье: в Хабаровске выявляют частные детские сады, которые нарушают указ президента страны и продолжают принимать малышей.

Речь идет о мини-группах, которые зачастую без каких-либо лицензий работают в обычных квартирах. На этой проблеме накануне в ходе заседания городского оперативного штаба по мониторингу и недопущению распространения COVID-19 заострил внимание прокурор города Хабаровска Кирилл Осипчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По его словам, многие такие учреждения работают без документов, организовывают их бывшие воспитатели и некоторые позволяют себе игнорировать карантинные требования. Мэр Сергей Кравчук распорядился оперативно подготовить список таких частных групп по присмотру и уличить нарушителей.

«Обычно информация о таких садах распространяется в социальных сетях, на интернет-сайтах с объявлениями. Мы промониторили эти площадки и выявили без малого 70 таких предпринимателей. Сейчас специалисты проедут по адресам и проверят исполнение ими карантинных норм. Если будет установлено, что кто-то, вопреки законодательству, принимает детей, направим информацию об этом в правоохранительные и контрольно-надзорные органы», — рассказала исполняющая обязанности начальника городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Напомним, что в Хабаровске в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией закрыты все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, спортивные секции, развлекательные центры — чтобы снизить риск распространения коронавируса.