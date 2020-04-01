COVID-19 отлову собак не помеха: работа с бесхозными четвероногими бродяжками в Хабаровске продолжается.

Об этом рассказала главный специалист городского управления ЖКХ Анастасия Кучмежак. В частности она сообщила, что, согласно официальному ответу, полученному муниципалитетом из управления ветеринарии правительства Хабаровского края, «нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края ограничений и запретов, связанных с деятельностью специализированных организаций, осуществляющих мероприятия по обращению с животными без владельцев, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не установлено». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Будем ловить в прежнем режиме – в первую очередь отрабатывать те участки города, которые указывают хабаровчане, жалующиеся на засилье там бесхозных собак. В общей сложности в текущем году на отлов беспризорных барбосов будет затрачено чуть более 10 миллионов рублей. Всего за эти средства можно решить вопросы с 1040 псами. С начала текущего года в руках ловцов и ветеринаров побывали уже 134 животных», — рассказала она.

Напомним, что после отлова все лохматые гуляки стерилизуются, получают прививку от бешенства и маркируются. Далее в течение 20 дней собаки поправляют свое здоровье, отъедаются и набираются сил в питомнике. На все процедуры и полный пансион каждого хвостатого квартиранта тратится 8106 рублей. Как только вышеописанный цикл профилактических мероприятий завершается, животные возвращаются в свою привычную среду обитания – на улицу.

Отметим, что решить проблему с бродячими собаками хабаровчанам помогут в комитетах по управлению районами города Хабаровска. Для этого нужно направить туда письменно или в электронном виде обращение с просьбой об отлове бездомных животных с указанием их примерного местонахождения или позвонить по телефону. Комитет по управлению Центральным районом: 680000, ул.Фрунзе,60, centrecom@khabarovskadm.ru, телефоны: 32-93-63, 40-89-28, 32-82-09. Комитет по управлению Железнодорожным районом: 680021, пер.Ленинградский,13а, gd@khabarovskadm.ru, телефоны: 40-88-16, 30-07-74, 40-88-21. Комитет по управлению Индустриальным районом: 680003, ул. Краснореченская, 87, south@khabarovskadm.ru, телефоны: 40-90-49, 40-90-24, 40-90-32. Комитет по управлению Кировским районом: 680011, ул.Орджоникидзе,3, kirov@khabarovskadm.ru, телефоны:41-95-36, 41-95-32, 41-95-33, 41-95-35. Комитет по управлению Краснофлотским районом: 680018, ул.Руднева,43, kf@khabarovskadm.ru, телефоны:79-07-23, 79-07-24, 79-07-25, 79-07-26, 79-07-27.