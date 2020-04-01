В Хабаровском крае продолжает развиваться система потребительской сельскохозяйственной кооперации. Такая форма работы позволила создать в регионе сеть сбора и переработки сельхозпродукции, ее реализации. Сегодня в регионе действует 41 сельскохозяйственный кооператив на территории 13 муниципальных образований края. В систему кооперации вовлечено более 250 сельхозтоваропроизводителей края. Этот вид деятельности поддерживают краевые власти. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В 2019 году сельхозкооперативы воспользовались государственной поддержкой на общую сумму 25,2 млн рублей, в том числе 12 млн — средства федерального бюджета. Прямая финансовая поддержка позволила обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной получателями грантов на 10 %, а также снизить их затраты на формирование материально-технической базы, — отмечают в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

В 2019 году создано 6 центров сельскохозяйственной кооперации: в Бикинском, Вяземском, Нанайском, Охотском, Хабаровском и имени Лазо муниципальных районах края. Это позволит обеспечить прирост объема сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Так, кооператив «Вектор» в селе Капитоновка Вяземского района организовал приемку молока и планирует создать пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота. Оборудование в рассрочку готово предоставить АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд».

— Есть положительные итоги и у фермеров-грантополучатетей, которые входят в систему сельскохозяйственной кооперации. Так, фермер Демидов с помощью господдержки реализует проект по созданию животноводческого предприятия мясного направления на 110 голов КРС. Построены коровники на 400 голов, загон для скота, осуществляется установка оборудования, планируется установка убойного цеха. Другой фермер — Жидяев на средства гранта построил в селе Марусино района имени Лазо животноводческую ферму молочного направления на 100 коров и в 2020 году завезет на новую ферму крупный рогатый скот, — отметили в минсельхозе.

Помимо грантов, сельхозкооперативам также выделяют субсидии на их создание и развитие. В 2019 году такая поддержка распределена между 4 предприятиями на сумму 4,5 млн рублей – это кооперативы Бикин-ДВ, Таежная пасека, Лазовские продукты, Благодатное.

Кроме того, предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходов по развитию кооперации. В 2019 году около 8 млн рублей такой поддержки распределено между Вяземским, имени Лазо, Нанайским и Хабаровским районами края. По итогам краевого конкурса процедура распределения средств проходит на местном уровне.

Деньги могут быть направлены на приобретение, строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, покупку и монтаж оборудования, техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов.