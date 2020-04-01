Губернатор Сергей Фургал утвердил план первоочередных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о предприятиях, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. Как отметили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, документ включает 7 разделов: финансы, налоги, имущество, закупки, отраслевые меры, мониторинг, а также информирование бизнеса сообщества. При необходимости план может быть расширен. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Часть мероприятий, предусмотренных документом, уже выполняется. Так, ведется постоянный мониторинг экономической ситуации на предприятиях региона. Распоряжением губернатора до 1 мая приостановлено назначение плановых и внеплановых проверок в отношении бизнеса. В части закупок до 1 июня устанавливается минимальный процент обеспечения заявки — 0,5% от начальной цены, размер обеспечения контракта снижен до 5%. Фонд поддержки малого предпринимательства готов выдавать микрозаймы по программе «Рефинансирование» до 5 млн рублей по ставке 8% годовых. Сейчас на рассмотрении 3 заявки на общую сумму 3 млн рублей. Многие действующие заёмщики Фонда просят пересмотреть графики и сумму платежей, предоставить отсрочку. По состоянию на 31 марта зарегистрировано 54 таких обращения, по ним будут приняты положительные решения, — сообщил и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Помимо этого, бизнесу с 1 апреля будет предоставлена отсрочка по уплате аренды государственного и муниципального имущества, рассчитаться с арендодателем предприниматели смогут в 2021 году. Решается вопрос о размерах снижения процентных ставок по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество для гостиниц и общепита, транспортному налогу и ряда других. Предприятия на полгода освободят от уплаты долгов по налогам и штрафам. Меры взыскания отодвинуты до 1 мая, однако если у предпринимателей есть возможность постепенно рассчитываться по долгам, то УФНС по Хабаровскому краю рекомендует производить выплаты, а не накапливать их.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону «горячей линии» для бизнеса 8-800-555-39-09. По данным министерства в период с 23 по 31 марта за консультациями обратились 130 человек.

Напомним, что меры поддержки устанавливаются не только на региональном, но и федеральном уровне. Так в своем обращении в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, Президент Владимир Путин посчитал необходимым предоставить МСП из зоны риска отсрочку на ближайшие шесть месяцев по всем налогам, за исключением НДС. Вдвое – с 30 до 15 % – будет снижен размер страховых взносов, а микропредприятиям дадут по ним отсрочку. Также в числе мер — мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.