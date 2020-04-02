Движения большегрузов по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в Хабаровском крае будет ограничено. Постановление об этом подписал губернатор Сергей Фургал. Согласно документу, с 20 апреля по 28 мая запрет будет действовать в центральных и южных районах, включая Хабаровский, Нанайский, Бикинский, Солнечный, Комсомольский, Вяземский, Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, а также район им. Лазо. Для северных территорий – Ульчский, Николаевский, Охотский, Верхнебуреинский, Аяно-Майский, им. Полины Осипенко районы – ограничения продлятся с 24 апреля и по 31 мая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, ограничения распространяются на все виды транспорта, включая прицепные устройства. Для них установлены следующие предельно допустимые нагрузки:

— на дорогах 2 и 3 категорий при нагрузке на одиночную, наиболее нагруженную ось – 6 тонн, для сдвоенной оси – 10 тонн; для строенной оси – 12 тонн; для сближенных осей – 5 тонн на ось;

— на дорогах 4 и 5 категорий при нагрузке на ось (одиночную, сдвоенные оси, строенные оси, сближенные оси) – 4 тонны.

— Данные меры необходимы для сохранности автомобильных дорог. Нарушителям грозит штраф. Для физического лица взыскание составит от 2 500 рублей и выше. Для юридических лиц от 500 тысяч в зависимости от превышения грузовых параметров. Особо отметим, что временные ограничения не распространяются на транспортные средства, которые осуществляют перевозку пассажиров, топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты, а также грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, — пояснили в министерстве.

Аналогичный запрет для большегрузов может быть введен летом на дорогах регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 1 июня по 31 августа. Это произойдет, если дневные температуры повысятся до +32°C по данным Гидрометцентра России.