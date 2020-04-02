В ходе объезда мэр города Сергей Кравчук оценил ход предпусковой подготовки на асфальтобетонном заводе МУП «Дорремстрой». Предприятию в этом году предстоит выполнить большой объем работ: завершить ремонт улиц Краснореченской, Муравьева-Амурского на участке от Пушкина до Шевченко. Зайдут бригады и на Владивостокское шоссе, улицы Богачева, Бийскую и другие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«По поводу Краснореченской – начать нужно именно с нее. Во-первых, необходимо завершить затянувшуюся реконструкцию, а, во-вторых, привести в порядок участки, где образовались провалы полотна. Как только температура воздуха позволит сделать это, вскрывайте, разбирайтесь, почему дорога пошла волнами и исправляйте за свой счет. Это недопустимо, чтобы новая дорога за одну зиму пришла практически в негодность, — обратился Сергей Кравчук к директору «Доррместроя» Константину Андриенко.

Именно его предприятие является подрядчиком, ведущим работы на Краснореченской. Что до асфальтобетонного завода, то там все идет по плану: плавильный комплекс — готов, все механизмы прошли диагностику, обновлено оборудование – заменен сушильный барабан. Стоимость такого агрегата – около 2,5 миллионов рублей. Он необходим для изготовления асфальтобетонной смеси. После запуска предприятие начнет выдавать по сотне тонн асфальта в час.

«В этом году нас ждет много работы. Уже на следующей неделе, если позволит температура, мы начинаем ямочный ремонт горячим асфальтом, займемся реализацией проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на него из консолидированного бюджета выделено 1,6 миллиарда рублей, в том числе около 500 миллионов – из муниципального бюджета. Нам предстоит привести в порядок 47 участков дорог во всех районах города, общей протяженностью более 43 километров. Объемы немалые, но, уверен, что дорожники справятся», — сказал Сергей Кравчук.