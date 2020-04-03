Президент России Владимир Путин до 30 апреля продлил по всей стране нерабочие дни. Об этом глава государства заявил вчера, 2 апреля, во время телеобращения к гражданам в прямом эфире.
Согласно новому Указу Президента страны, сохраняется режим самоизоляции. Гражданам рекомендуется не покидать без особой надобности место проживания, сократить личные контакты, соблюдать санитарные нормы и другие предписания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В период нерабочих дней продолжат функционировать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения, аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, все экстренные службы. Президент страны подчеркнул, что выплата зарплаты работникам, которые уйдут на самоизоляцию, будет продолжена. Для властей субъектов остается приоритетным сохранение рабочих мест и доходов населения, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
Вместе с тем, главам регионов России будут предоставлены дополнительные полномочия. Они сами смогут решать, какой режим вводить на территории. При чем он может распространяться либо на весь субъект РФ, либо точечно – в отдельных муниципалитетах, в зависимости от сложившейся объективной ситуации.
— До конца текущей недели они (главы субъектов) должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры, — добавил Владимир Путин.
Кроме того, все решения региональные власти обязаны согласовывать с санитарно-эпидемиологическими службами. Также вся информация должна в оперативном порядке поступать в координационный совет при Правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Эта запись была опубликована 03.04.2020в 11:19. В рубриках: Общество.
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