Правительство РФ установило порядок предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Хабаровском крае мерой поддержки смогут воспользоваться более 13 тыс. семей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно документу, ежемесячное пособие будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится 8 лет. Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, прорабатывается вопрос с налоговыми органами по дальнейшему предоставлению информации о доходах родителей. Таким образом, для оформления пособия не нужно будет собирать справки о доходах. Потребуется только заявление.

Прием документов начнется с 1 июня через единый портал госуслуг, либо в центрах социальной поддержки населения по месту жительства и МФЦ.

— Право на ежемесячную выплату имеют малоимущие семьи, в которых доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения за второй квартал предшествующего года, т.е. ниже 14369 рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 7590,5 руб., — сообщили в минсоцзащиты края.

В ведомстве также подчеркнули, что пособие будет назначаться с 1 января 2020 года на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Таким образом семьи, имеющие право на выплату, получат ее с учетом перерасчета.

Ежемесячную выплату на детей с этого года начнут получать не менее 13 тыс. семей. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального и краевого бюджетов. На эти цели предусмотрено 1,9 млрд рублей. Из них 300 млн рублей – средства краевого бюджета.