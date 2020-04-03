Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук осмотрел участок, который городская администрация предлагает под застройку в рамках программы расселения ветхого жилого фонда.

Это территория, расположенная в пределах проспекта 60-летия Октября, улиц Аэродромной, Целинной, Огородной и Производственной в Железнодорожном районе Хабаровска. Общая площадь участка – 4 гектара. Здесь планируется возвести микрорайон не менее чем на 15 тысяч квадратных метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Подъезд будет возможен через внутриквартальные проезды от граничащих с ним улиц. В шаговой доступности находятся стадион, детский сад и школа, поликлиника, клуб, в перспективе также появится водно-оздоровительный комплекс. Имеется здесь и пассажирская транспортная сеть: отсюда на пяти автобусных маршрутах можно добраться до автовокзала, Южного микрорайона, центра города. Оборудованы три автобусные остановки, планируется дальнейшее расширение транспортного сообщения с другими частями города.

«Район обжитой, здесь есть все коммуникации – сети теплоснабжения, водопровод, водоотведение, электричество. Для того чтобы довести их до новой строительной площадки муниципалитет готов потратить не менее 190 миллионов рублей. Письмо, в котором этот участок предлагается под застройку, мы уже направили в министерство ЖКХ. Если по нему будет принято положительное решение, то к строительству начнется примерно через год – после формирования проектно-сметной документации и прохождения госэкспертизы. Деньги из федерального бюджета на это предусмотрены», — сообщил мэр Сергей Кравчук.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Хабаровске 746 домов – ветхие, 230 из них официально признаны аварийными. Для того, чтобы расселить их все, потребуется более 18 миллиардов рублей.