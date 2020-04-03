Ателье и мастерские края в условиях ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, переориентировали направления своей деятельности, организовав массовый пошив индивидуальных масок.

На сегодняшний день в крае этот вид услуг предоставляют 48 ателье и ИП. Больше всего таких компаний в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Этот вид деятельности также набирает популярность в Амурском, Совестко-Гаванском, Вяземском и имени Лазо районах. Предприниматели принимают дистанционные заказы. Перечень этих организаций размещен на официальных сайтах муниципальных образований края.

— Предприятия загружены заказами на неделю вперед. В соответствии рекомендациями Минпромторга РФ, наиболее подходят для изготовления защитных масок марля, бязь, фланель, а также нетканные материалы – спанбонд, мельтблаун. Шьют как из материла заказчика, так и из собственного материала. Покупателям небольших партий необходимо быть готовыми к тому, что в ателье попросят их самостоятельно приобрести ткань. Дистанционно это можно сделать как в аптеке, так и профильных магазинах, которые организуют доставку, — отметили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Так, за одну неделю предприниматели отшили около 13 тысяч индивидуальных масок. Только за минувший четверг, 2 апреля, было изготовлено 3 тысячи 700 масок. Примерно половина всех заказов приходится на региональный центр. На втором месте Комсомольск-на-Амуре. В день один сотрудник на предприятии отшивает около 70 масок. Стоимость в зависимости от материала варьируется от 40 до 250 рублей.

Список ателье, которые развивают этот вид деятельности в регионе постоянно расширяется.