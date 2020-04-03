В ежедневные рейды по городским торговым центрам и магазинам вместе с полицейскими отправляются сотрудники профильного управления и работники комитетов по управлению районами краевой столицы. Выбирая маршруты, проверяющие в том числе пользуются информацией, полученной от хабаровчан, которые размещают в социальных сетях посты о том, что, вопреки указу президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», те или иные коммерсанты продолжают работу. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Напомним, что это указ не распространяется на работников: непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. А 27 марта было издано распоряжение правительства Российской Федерации, которым определен перечень товаров первой необходимости, помимо продуктов питания и медицинских товаров. В нем 23 пункта: санитарно-гигиеническая маска; антисептик для рук; салфетки влажные; салфетки сухие; мыло туалетное; мыло хозяйственное; паста зубная; щетка зубная; бумага туалетная; гигиенические прокладки; стиральный порошок; подгузники детские; спички; свечи; пеленки для новорожденных; шампунь детский; крем от опрелостей детский; бутылочки для кормления; соски-пустышки; бензин автомобильный; дизельное топливо; сжиженный природный газ; зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). Таким образом, магазины, которые торгуют сегодня только одеждой, обувью, ювелирной продукцией, стройматериалами, товарами для садоводов должны быть закрыты.

О результатах инспекции сообщил сегодня на заседании муниципального оперативного штаба по мониторингу и недопущению распространения коронавируса исполняющий обязанности начальника городского управления торговли Олег Тен. Он доложил, что нарушители выявлены практически во всех районах города.

«На сегодняшний день проверено около тысячи торговых предприятий, 168 из которых продолжали работу, несмотря на то, что, в соответствии с президентским указом, должны были быть закрыты. Их руководству вручены уведомления о необходимости прекратить деятельность и неукоснительно соблюдать требований указа №206. Этот мониторинг ведем ежедневно, чтобы у предпринимателей не возникало соблазна на время проверки закрыть точку, а на следующий день открыть ее вновь», — сказал Олег Тен.

Он также рассказал, что списки всех нарушителей уже подготовлены для передачи в контрольно-надзорные органы.

В магазинах, которые работают на законных основаниях, инспекторы проверяли проведение влажной уборки и санитарной обработки помещений обеззараживающими средствами, соблюдение персоналом личной гигиены, а также принятие других мер, призванных воспрепятствовать распространению коронавируса. Увиденным остались довольны.

«Желание работать – это хорошо, но только тогда, когда оно не идет в разрез с законодательством. Да, многим пришлось временно свернуть торговлю – эпидемиологическая ситуация обязывает, и предприниматели согласились с ее условиями. С теми, кто не хочет принять существующее положение дел и соблюсти требования главы государства, будут разбираться правоохранительные органы. Если убеждения на них не действуют, повлияет наказание рублем. Все списки предприятий-нарушителей направляйте в полицию и Роспотребнадзор в обязательном порядке», — дал поручение мэр.

Как отметил Олег Тен, завершая свой доклад, перебоев с поставками продуктов в торговую сеть города нет, ассортимент вполне удовлетворяет покупательский спрос, завышения цен на съестное, особенно категории первой необходимости, в краевом центре не отмечено. Жалоб от потребителей в городское профильное управление не поступало.