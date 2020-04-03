Со следующего понедельника в Хабаровске начнут делать тесты на коронавирус еще в двух лабораториях. Выявлять заболевание будут в консультативно-диагностическом центре «Вивея», а также на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Новые мощности позволят нарастить количество проводимых тестов до одной тысячи в сутки, а может и выше. Об этом губернатору края Сергею Фургалу на заседании оперативного штаба доложили представители краевого минздрава. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Ранее санитарные врачи делали по 500-600 тестов в сутки, сейчас уже выходят на цифру 900. Персонал для наращивания исследований подготовлен. Роспотребнадзор помог обеспечить людей защитными средствами, провел специальное обучение. Можно сказать, что у нас все готово для этой работы. Всего с января уже проведено около 9 тысяч тестов, — отчитался министр здравоохранения края Александр Витько.

Как пояснила руководитель консультативно-диагностического центра «Вивея» Наталья Болоняева, очень важно понимать, что в самой поликлинике центра забор проб делать не будут. Лаборатория «Вивеи» обеспечит проведение только микробиологических исследований и будет выдавать результаты врачам. Сами же пробы у пациентов будут отбирать специально обученные люди исключительно на дому, чтобы не было распространения болезни.

— Заранее предупреждаем, что в нашу клинику обращаться по поводу сдачи анализов на COVID-19 пока не следует. Возможно, чуть позже в городе будут организованы еще лаборатории, где тесты можно будет сдавать на платной основе. Но об этом населению сообщат дополнительно. У нас мы будем обрабатывать только пробы, взятые по направлению врачей, — пояснила руководитель КГБУЗ КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева.

Для забора проб минздрав края отдельно подготовил специалистов, которые прошли все необходимые инструктажи. На этом направлении будут работать врачи 1-й детской поликлиники, 3 и 5-й поликлиник, детской больницы имени Истомина и еще нескольких медицинских учреждений. При возникновении симптомов сильного простудного заболевания гражданам надлежит немедленно вызывать врача на дом или скорую помощь. При наличии показаний у пациента произведут забор проб в том числе и на COVID-19.

Напомним, что уже сегодня в регионе работает единая «горячая линия» по ситуации с коронавирусом. Жителям края по всем вопросам рекомендуют обращаться на номер «112».