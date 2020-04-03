Вместо трех ежедневных рейсов из Хабаровска в Москву и обратно будет выполняться только один. Как сообщили в ПАО «Аэрофлот», с 3 по 30 апреля отменяются два рейса Хабаровск-Москва-Хабаровск, которые осуществляет дочерняя авиакомпания «Россия». Такое решение принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, а также падением пассажирского спроса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Рейс SU 1710/1711 на воздушном судне Боинг-777, который осуществляет непосредственно сам «Аэрофлот», выполняется по действующему расписанию. О графике рейсов после 30 апреля перевозчик сообщит дополнительно.