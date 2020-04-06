Исследование, которое провело министерство строительства Российской Федерации совместно с сервисом дом.рф основывалось на оценке шести показателей: жилье, общественно-деловая и социально-культурная инфраструктуры с прилегающим к ним пространством, улично-дорожная сеть, озленные и общегородские пространства. Все они изучались по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. Каждый из 36 индикаторов оценивался по 10-балльной системе, затем все баллы суммировались, и получалось итоговое значения индекса качества городской среды. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Максимальное количество баллов – 360. Комфортным признавался город, набравший больше 180 баллов. У Хабаровска – 187. А Владивостоку, к примеру, присудили 184, Благовещенску – 178, Южно-Сахалинску и Магадану – по 181 баллу.

Лидером по итогам 2019 года стала Москва с показателем в 283 балла. Среди городов с численностью жителей от 250 до 1 миллиона человек и условно комфортным климатом лучшие показатели у Грозного — 223, Сочи и Тюмени по 219. На Дальнем Востоке среди небольших городов лучший показатель у чукотского Анадыря с населением до 25 тысяч человек -192 балла.